هنا تتم عمرات جرارات السكة الحديد.. "إيرماس" إحدى قلاع الهيئة

كتب سيد الخلفاوى

تصنع هيئة السكة الحديد قطع غيار كثيرة للقطارات ومهمات السكة الحديد، وتصنع الهيئة بشركة إيرماس التابعة لها والمتخصصة في صيانة الجرارات، قطع غيار منها "سوست البواجي والكاوتش وميكانيزمات الفرامل وخزانات الهوا وترس الحدافة الخاص بالمحركات الديزل"

كما تمتلك الشركة المعدات الحديثة مثل معدات البورينج CNC الخاصة بإعادة تأهيل أجسام موتورات الجر وأجسام المحركات، والشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (( إيرماس )) هى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة القمية لسكك حديد مصر كمساهم وحيد .

تم انشاء الشركة طبقاً لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتم ممارسة نشاطها فى أول أبريل عام 2007 ، وبدأت الشركة برأس مال قيمته 10 ملايين جنيه، وطبقا لقرار الجمعية غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/6/2011 تم زيادة رأس المال ليصبح 25 مليون جنيه.

تم قبول قيد اسهم الشركة فى نظام الإيداع المركزى لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وذلك بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/10/2019 موزع على عدد 25 ألف سهم نقدى بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصرى للسهم الواحد.

وتبلغ مساحة الكلية للشركة 27 فدان تقريباً منها 50% ورش ومبانى إدارية والباقى سكك تخزين ومناوره للجرارات، وتقع الشركة بنهاية شارع السبتية – روض الفرج – القاهرة .