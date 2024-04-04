وزير النقل يتفقد ورش إيرماس المتخصصة في عمرة وصيانة جرارات السكك الحديدية

كتب سيد الخلفاوى

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل جولة تفقدية في ورش الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (ايرماس) المتخصصة في عمرة وصيانة جرارات السكك الحديدية، وذلك لمتابعة أعمال الصيانة والعمرات المختلفة للجرارات وعقد لقاء موسع مع مجموعة كبيرة من العاملين بالورش المختلفة على مستوى الجمهورية، وتناول وجية الإفطار معهم، حيث كان في استقباله المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة و اللواء محمد عبد اللطيف رئيس شركة ايرماس.

بدأت الجولة بتفقد أعمال صيانة عدد من الجرارات من مختلف الطرازات والانواع ثم تفقد الوزير عدد من الورش الإنتاجية التي تقوم ع بإنتاج عدد من قطع الغيار، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر والصناعات المغذية لها تنفيذا للتوجيهات الرئاسية .

وشاهد الوزير عدد من قطع الغيار التي تم انتاجها بالورشة مثل سوست البواجي والكاوتش وميكانيزمات الفرامل وخزانات الهوا وترس الحدافة الخاص بالمحركات الديزل، كما تفقد وزير النقل عدد من المعدات الحديثه مثل معدات البورينج CNC الخاصة بإعادة تأهيل أجسام موتورات الجر وأجسام المحركات التي تم تدعيم الورشة بها في إطار الخطة الشاملة لتطوير مختلف الورش ودعمها بأحدث المعدات الحديثه

وعقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاء موسعا مع مجموعه كبيرة من العاملين بالورش المختلفة على مستوى الجمهورية وذلك من مختلف المهن بتلك الورش.

وفي بداية كلمته قدم لهم التهنئه بمناسبة شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه منذ أن تشرف بتولي حقيبة وزارة النقل تعهد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات بالدولة، وأن ذلك سيتم بسواعد أبنائها ، وأنه تم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت على 5 محاور هي (تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات -تطوير السكة والبنية الأساسية-تطوير نظم الإشارات-تطوير الورش -إعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الأختيار )

مضيفا أنه فيما يتعلق بتطوير الورش فكانت ورشة ايرماس هي أولى الورش التي قام بزيارتها عقب توليه حقيبة النقل وكانت الشركة تحقق خسائر وكانت المعدات متهالكة، ولم تكن هناك خطة لتطويرها فتم وضع خطة عاجلة لتطويرها في. إطار الخطة الشاملة لتطوير كافة الورش على مستوى الجمهورية، وتدعيمها بأحدث المعدات والأجهزة والان أصبحت ايرماس تحقق مكاسب بسواعد أبنائها كما زات عدد العمرات الخاصة بالجرارات، مؤكدا على ضرورة بذل كافة الجهود للاستمرار في تحقيق هذه المكاسب وزيادة الإنتاجية بشكل أكبر

وفي اطار الاهتمام الكبير بالعنصر البشري باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة فتم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال الاختبار والتأهيل والتدريب وفقا لأعلى المعايير سواء من خلال الكلية الحربية أوالكلية العسكرية التكنولوجية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري الحالي.



ووجه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بإنشاء مركز تعلميي كامل داخل ورشة ايرماس يكون نموذج مصغر من معهد وردان، وذلك في إطار خطة تدريب وتأهيل وتثقيف العنصر البشري، مؤكدا على ضرورة الاهتمام باستمرار خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وتحسين الخدمات الاجتماعية لهم وتطوير منظومة الرعاية الصحية لتقديم أعلى مستويات الخدمة الصحية لكافة العاملين مع ضرورة الاستفادة من العاملين الإكفاء والخبرات الكبيرة في نقل تلك الخبرات إلى العاملين الجدد مع ضرورة قيام كافة العاملين بتأدية مهاهم وفقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف ، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع التأكيد على أن الارباح للشركات التي تحقق مكاسب، بالإضافة إلى التأكيد على عدم خروج اي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب والمحافظة على مواعيد القطارات، مشيرا إلى الاهتمام بقوة الجر بالسكة الحديد، حيث تم تدعيمها بجرارت جديدة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة وصيانة الجرارات الحالية

وفي ختام اللقاء وفي اطار الاهتمام بالعنصر البشري قام الوزير بتكريم 10 من العاملين بالهيئة من طوائف مختلفة (قائدي القطارات- نظار المحطات - ملاحظي الابراج- خفراء الشاكوش)، وذلك ممن تميزوا في عملهم و أظهروا التزاما باللوائح والقوانين والتعليمات، ومنعوا مخاطر كانت على وشك الحدوث، وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب، وقدم الوزير الشكر للمكرمين على ما قاموا به من أعمال مميزة، مؤكدا أنهم واجهة مشرفة للعاملين بهيئة السكك الحديدية ومثال للتفاني والاخلاص في خدمة المواطنين وأن على جميع العاملين ان يتسابقوا لخدمة المواطنين وأن يكون التعامل مع الجمهور في كافة المواقف باحترام تام ووفقا للقانون مع الاستمرار في عدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتى تستغل فى تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب.