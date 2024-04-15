اليوم السابع
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هل تسبب الأدوية زيادة في الوزن؟​ هيئة الدواء تجيب

الإثنين، 15 أبريل 2024 12:34 م
هل تسبب الأدوية زيادة في الوزن؟​ هيئة الدواء تجيب هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إن بعض الأدوية ممكن تسبب زيادة في الوزن، زي الستيرويدات، ومضادات الذهان، ومضادات الاكتئاب، والأدوية المضادة للتشنجات، والأدوية المستخدمة لتقليل مستويات سكر الدم.

ونصحت هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلى عن الآثار الجانبية المحتملة لأي دواء جديد، بما في ذلك زيادة الوزن. ​
وكانت وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة لانقاص الوزن، حيث تضمنت:-

-تناول سعرات حرارية أقل وتتحرك أكثر.​​​


-خصص وقتًا كافيًا لممارسة الرياضة.​

-اختر وجبات خفيفة صحية.​​​

-خطط لوجبات صحية.​​​

-توخَ الحذر عند تناول الطعام بالخارج.​​​

-تعلم عدم الإفراط في تناول الطعام، من خلال اتباع نظام الحصص الغذائية، واستخدام أطباق وأكواب أصغر.

-تناول كوبًا أو كوبين من الماء قبل الأكل.​​​

 







هيئة الدواء

زيادة الوزن

الادوية

مضادات الاكتئاب



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