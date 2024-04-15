موعد عيد الأضحى المبارك 2024 ووقفة عرفات فلكيا

كتب محمود راغب

تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بـ المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة ٢:٣٩ ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس ۲۹ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٦م.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة ۱۱ دقيقة، وفي القاهرة لمدة ١٨ دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (۱۲) - ۲۰ دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (۱ - ۲۸ دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ ٩ و ١٤ دقيقة على الترتيب.

و تكون غرة شهر ذو الحجة ١٤٤٥هـ فلكياً يوم الجمعة ٢٠٢٤/٦/٧م، وتكون وقفة عرفات لعام ١٤٤٥ هـ فلكياً يوم السبت ٢٠٢٤/٦/١٥م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٥هـ فلكياً يوم الأحد ٢٠٢٤/٦/١٦م.



