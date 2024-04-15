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موعد عيد الأضحى المبارك 2024 ووقفة عرفات فلكيا

الإثنين، 15 أبريل 2024 01:31 م
موعد عيد الأضحى المبارك 2024 ووقفة عرفات فلكيا معهد الفلك - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بـ المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة ٢:٣٩ ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس ۲۹ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٦م.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة ۱۱ دقيقة، وفي القاهرة لمدة ١٨ دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (۱۲) - ۲۰ دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (۱ - ۲۸ دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ ٩ و ١٤ دقيقة على الترتيب.

و تكون غرة شهر ذو الحجة ١٤٤٥هـ فلكياً يوم الجمعة ٢٠٢٤/٦/٧م، وتكون وقفة عرفات لعام ١٤٤٥ هـ فلكياً يوم السبت ٢٠٢٤/٦/١٥م،  ويكون عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٥هـ فلكياً يوم الأحد ٢٠٢٤/٦/١٦م.


 







غره ذو الحجه

أول أيام ذو الحجه

شهر ذو الحجه

عيد الاضحى

أول أيام عيد الأضحى

وقفة عرفات

موعد عيد الاضحي

عيد الاضحي امتى

موعد عيد الاضحى ٢٠٢٤



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