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تعرف على موعد غرة ذى الحجة ووقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك

الجمعة، 12 أبريل 2024 07:18 م
تعرف على موعد غرة ذى الحجة ووقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك المعهد القومى للبحوث الفلكية
كتب محمود راغب

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تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر ذى الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 2024/6/6م.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة ١٨ دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (12) - 20 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و 14 دقيقة على الترتيب.

و تكون غرة شهر ذو الحجة 1445هـ فلكياً يوم الجمعة 2024/6/7م، وتكون وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكياً يوم السبت 2024/6/15م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٥هـ فلكياً يوم الأحد 2024/6/16م.


 







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