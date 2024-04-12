تعرف على موعد غرة ذى الحجة ووقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك

كتب محمود راغب

تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر ذى الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 2024/6/6م.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة ١٨ دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (12) - 20 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و 14 دقيقة على الترتيب.

و تكون غرة شهر ذو الحجة 1445هـ فلكياً يوم الجمعة 2024/6/7م، وتكون وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكياً يوم السبت 2024/6/15م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٥هـ فلكياً يوم الأحد 2024/6/16م.



