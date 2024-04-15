مواعيد امتحان المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية وكيفية أداء الاختبار

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة يتم عقد الاختبارات فيها بداية من 10 يونيو و12 يونيو 2024، مشيرة إلى أنه تعقد فى المدارس وتكون جميع أسئلتها اختيار من متعدد فقط لا توجد أسئلة مقالية، وتشمل مواد التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والاحصاء.

وشددت الوزارة على أن هذه المواد هي مواد نجاح ورسوب ولا تضاف إلى درجات الطالب ويكفى حصول الطالب على 50% من الدرجة لاجتياز هذه المواد، مشيرة إلى أن رسوب الطالب فيها يجعله يؤدى هذا الامتحان فى الدور الثانى.

ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.