مقتل شاب على يد آخر بسبب خلافات بينهما فى إحدى قرى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته بـ3 طعنات متفرقة، على يد آخر بسبب خلافات بينهما نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة المركزى، بوصول" محمد خ ع ه" 23 عاما عامل مقيم الصالحية القديمة،جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار، وندب أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى بالزقازيق، لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان ما به من إصابات وسبب وتاريخ وكيفية حدوث الوفاة والاداة المستخدمة فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث التفصيلية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتبين من التحريات قيام شخص بالتخلص من المجني عليه وإصابته ب3 طعنات بالصدر وتبين أن شاب وربة منزل وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم بالواقعة،وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهما.