مصرع 58 شخصا خلال أسبوعين جراء الفيضانات فى تنزانيا

دودوما (أ ش أ)

قالت الحكومة التنزانية اليوم الاثنين، إن الفيضانات أودت بحياة 58 شخصا فى تنزانيا خلال الأسبوعين الماضيين، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة فى الدولة الواقعة فى شرق إفريقيا.

وأوضحت الحكومة أن المنطقة الساحلية هى الأكثر تأثرا، حيث تضرر 126 ألفا و831 شخصا، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وقال المتحدث باسم حكومة تنزانيا موبهار ماتينى إنه تم توزيع الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء على المتضررين.. مشيرا إلى أن تنزانيا تخطط لبناء 14 سدا لمنع الفيضانات فى المستقبل.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا أمطارا غزيرة، وتشير التقارير الصادرة بشأن فيضانات في كينيا المجاورة إلى مصرع ما لا يقل عن 13 شخصا حتى الآن.

كما تضررت البنية التحتية مع حث أولئك الذين يعيشون في المناطق المعرضة للفيضانات على الرحيل.

ومن المتوقع أن تصل الأمطار إلى ذروتها نهاية الشهر الجارى.