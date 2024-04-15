اليوم السابع
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الإثنين، 15 أبريل 2024 11:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الإثنين، 15 أبريل 2024 11:03 م
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم انقلاب سيارة ميكروباص - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، اليوم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى والجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الفيوم تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق “ القاهرة - أسيوط” الصحراوى الغربى بنطاق المحافظة.

وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ ونقلت المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، ونقل الجثه الى مشرحه المستشفي ذاته ، ورفع رجال المرور أثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 







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