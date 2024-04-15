اليوم السابع
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إصابة 18 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بغرب سهيل في أسوان

الإثنين، 15 أبريل 2024 09:53 م
إصابة 18 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بغرب سهيل في أسوان انقلاب ميكروباص - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أصيب 18 شخصا، مساء الاثنين، فى انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية غرب سهيل بمدينة أسوان، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر الحادث عن إصابة 18 شخصا، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي وذلك لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية بمحافظة أسوان لعمل التحريات الأولية ورفع آثار الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 







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