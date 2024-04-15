مصرع شاب إثر سقوطه من القطار بالشرقية

لقى شاب مصرعه، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث قطار نطاق مركز أبوكبير بالشرقية، و تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوكبير المركزى بوصول "محمد م ع "18 عاما طالب بالصف الثانى الثانوى التجارى مقيم بنى عياض أبوكبير جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته، إثر اصطدام القطار رقم 173 القدم من الصالحية اتجاه الزقازيق، أثناء عبوره من مكان غير معد للعبور قبل مزلقان السافونه دائرة مركز ابوكبير، ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بنزيف بالمخ.

تم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 2083 لسنة 2024 ادارة مركز ابوكبير وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول.