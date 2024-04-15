محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى لإزالة التعديات على أملاك الدولة

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الإثنين، اجتماعا، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في ملف إزالة التعديات والمخالفات بجنوب بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، المهندس سيد خلف مستشار المحافظة والجهات المختصة ممثلة في "حى الجنوب -مديرية الزراعة – الشئون القانونيه – التخطيط العمرانى – الاملاك – حماية املاك الدولة – الاصلاح الزراعي - التعمير الزراعي – حماية الاراضى بمديرية الزراعة".

وخلال الاجتماع استعرض محافظ بورسعيد مستجدات الموقف التنفيذي لإزالة التعديات والمخالفات المتواجدة على طريق المعاهدة و المجرى الملاحي لقناة السويس، موجها ببدء تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة هذه التعديات على أراضي أملاك الدولة بشرق وغرب طريق المعاهدة و المجرى الملاحي لقناة السويس بجنوب بورسعيد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة التعديات ،مؤكدا أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

ووجه محافظ بورسعيد على التنسيق بين قوات الأمن و كافة الجهات المعنية الممثلة في محافظة بورسعيد ، والإصلاح الزراعي وهيئة التعمير الزراعي، وحي الجنوب ، ووزارة الزراعة ، و البدء في تنفيذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة هذه التعديات لمنع انتشار هذه الظاهرة، واسترداد الأراضي المملوكة للدولة.