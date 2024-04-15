اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: إقامة سوق حضارى بمنطقة علي بن أبى طالب بحى الزهور

الإثنين، 15 أبريل 2024 11:55 ص
محافظ بورسعيد: إقامة سوق حضارى بمنطقة علي بن أبى طالب بحى الزهور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا، مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد، لمناقشة خطة وآليات العمل في إنشاء "سوق حضاري مميز" بمنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور، تلبية لقطاع عريض من أهالي محافظة بورسعيد ، وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في حي الزهور .

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام ، ووكيل وزارة الإسكان ببورسعيد و جهاز تعمير سيناء ، ومديرية الطرق ، وجهات المرافق ، و الهيئة القومية لمياه الشرب و شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي و الإدارة الاستراتيجية ، والتخطيط العمراني ، وإدارة التعاون الإنتاجي ، وإدارة المشروعات .

في بداية اللقاء ، استعرض اللواء عادل الغضبان مستجدات تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منطقة على بن أبي طالب بحي الزهور ، وذلك على غرار المناطق السكنية التي شهدت تطوير و رفع كفاءة على أعلى مستوى ، ضمن خطوات التنمية المستدامة التي تشهدها المحافظة على كاف الأصعدة .

وناقش محافظ بورسعيد مع الجهات المختصة الخطوات التنفيذية للبدء في إقامة سوق نموذجي حضاري مميز بمنطقة على بن أبي طالب ، يحقق تطلعات أهالي المنطقة ، وذلك للمرة الأولى ، ولتحويل المنطقة من أسواق عشوائية الي سوق حضارية على أعلى مستوى .

وأشار اللواء عادل الغضبان ، أن منطقة على بن أبي طالب ستشهد إقامة صرح حضاري مميز يضاهي مشروعات الأسواق الحضارية المقامة بمنطقة داون تاون بورسعيد ، و ذلك في إطار خطوات التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة .

ووجه محافظ بورسعيد بتشكيل فريق عمل من كافة الأجهزة المختصة لتنفيذ السوق الجديد وفقا لأحدث الطرز ، مشددا على الأجهزة التنفيذية ببدء خطة العمل ، و التنسيق الكامل بين حي الزهور بقيادة المهندس وليد الدعدع رئيس الحي ، ومديرية الطرق ، والهيئة القومية و المرافق ، والكهرباء ، وجهاز تعمير بورسعيد ، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود و العمل وفق خطة منظمة و توقيت زمني محدد ، نظرا لأهمية المشروع الخدمي الجديد .

كما أكد محافظ بورسعيد على أنه سيتم اقامة سوق جديد نموذجي حضاري يضم كافة الباعة الجائلين بمنطقة على و مصمم على أحدث طراز ، وذلك على غرار بازار بورسعيد الجديد ، و في إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة لتطوير الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية نموذجية تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة ، على أن يكون السوق على أكبر مساحة ممكنة مع تصميمه على أحدث طراز ليشمل محلات الأسماك و اللحوم و الخضروات و الفاكهة و المنافذ الخدمية ، مع مراعاة التقسيم الأنسب للمحلات داخل السوق .


 







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