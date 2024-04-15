محافظ بني سويف: إزالة 91 حالة تعد في المهد خلال أيام عطلة عيد الفطر

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لاسيما التعديات في المهد، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن، قام اللواء حازم عزت السكرتير العام ، بتشكيل فرق عمل من وحدة المتغيرات المكانية وبمتابعة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، للمرور الميداني، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي والوحدات المحلية والجهات الأمنية.

وتبين من التقرير، الذي أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، أنه قد تم إزالة 34 حالة في المهد وذلك "أمس الأحد آخر أيام أجازة العيد " موزعة بواقع : 10 حالات بمركز ببا علي أرض زراعية، 4 حالات زراعة بالواسطى ، و16 حالة تعد على أرض زراعية بمركز ناصر ، و4 حالات ببني سويف والفشن، ليصل إجمالي ماتم ازالته خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، إلى 91 حالة تعد، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية لمراكز المدن وبين مسؤولي حمايه الأراضي الزراعية ومسؤولي الأمن بكل مركز وتوزيع تلك الحالات.

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.