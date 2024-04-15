محافظ الدقهلية: 6 أشهر كحد أقصى للانتهاء من جميع ملفات التصالح

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي الإدارات الهندسية والتخطيط والمراكز التكنولوجية، وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والدكتور مهندس رضا الشافعي عضو مجلس الشيوخ، ومستشار نقابة المهندسين، ووكلاء الوزارات المعنية وممثلي الحماية المدنية بالمحافظة، وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التنفيذية بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة، وذلك وفقا للاجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية وذلك بهدف التيسير على المواطنين.

وأكد "مختار"، ضرورة بذل أقصى الجهود من جميع أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية للبدء فورا في مراجعة وإنهاء ملفات التصالح خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وأكد "مختار"، أن التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح اي مؤسسة او منظومة ، فبدون تخطيط مسبق لن يتم تحقيق اي إنجاز حقيقي في العمل والدول المتقدمة لم تتقدم وتزدهر الا بالتخطيط.

ووجه "مختار" بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم علي جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في اقل مدة زمنية.

ووجه "مختار" بضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبه ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها، وإرسال بيان إلى جميع الوحدات المحلية متضمن الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها.



وقال "مختار": 6 أشهر كحد اقصي للانتهاء من جميع ملفات التصالح علي مستوي المحافظة، والبالغ عددهم 164 ألف ملف، قد تزداد الي 200 الف ملف، وفقا لما هو متوقع من طلبات جديدة وطالب "مختار" بضرورة تحديد عدد الملفات المستهدف انهائها يوميا، كما أكد "مختار "علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل الإنتهاء من جميع ملفات التصالح في اقل مدة زمنية لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم