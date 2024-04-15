محافظ الدقهلية: استعدادات مكثفة لاستقبال محصول القمح بالشون والصوامع

الدقهلية - شريف الديب

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، توجيهاته للاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة لاستقبال توريد محصول القمح موسم 2024 وذلك اعتباراً من 15/4/2024 .

وأوضح "مختار"، أن المساحة المزروعة قمح هذا الموسم 252292 فدانا والمتواقع توريده 400 ألف طن، وقال "مختار" إن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريدة 37 موقعا بنطاق المحافظة، بسعة تخزنية 289 ألف طن، وأضاف "مختار"، أن أسعار التوريد 2000 جنيه لإردب القمح درجة 23 ونصف و1950 جنيها لإردب القمح 23 درجة و1900 جنيه لإردب القمح درجة 22 ونصف ويتم السداد خلال 48 ساعة.

وتضمنت توجيهات "مختار" التأكيد علي ضرورة تذليل كل المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كل الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على استيراد القمح من الخارج، وأشار "مختار" لأهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلي الصوامع والشون، ووجه بضرورة التأكد من صلاحية كل الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقاً للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها.

وقال "مختار"، إنه في حال خروج أى كميات من القمح خارج المحافظة، يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها وذلك لمدة 24 ساعة فقط، كما وجه بمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة من خلال الدوريات الأمنية، وشدد علي عدم استلام أقماح مستوردة أو متبقية من العام الماضي، وأشار لقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لأهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتواكب ضغط سيارات النقل، والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، مشيرا لتذليل أي معوقات قد يمكن أن تصادف موسم التسويق.

وأكد "مختار"علي تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أى شكاوى تعوق عملية توريد القمح وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حينه.

وفي ذات السياق، كلف "مختار" المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بضرورة متابعة لجان التموين المستمرة لأعمال التوريد حتي نهاية موسم التوريد لهذا العام 2024 من اجل موسم توريد ناجح.