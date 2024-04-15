ما دايت الوجبة الواحدة وهل هو آمن على صحتك؟

كتبت مروة هريدى

تستمر العديد من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن في الانتشار، ولعل أحدها هو نظام OMAD أو الوجبة الواحدة، والذي يتضمن بشكل أساسي تناول وجبة واحدة مشبعة في اليوم والصيام بعدها أو تناول الحد الأدنى من الطعام بقية اليوم، حسبما أفاد تقرير موقع "Food-tv".

هل يوصي خبراء التغذية بهذا النظام الغذائي؟

يعتبر نظام OMAD الغذائي نهجًا متطرفًا يدور حول استهلاك جميع السعرات الحرارية والعناصر الغذائية اليومية خلال وجبة واحدة كل يوم، وهناك طريقتان لاتباعه، قد تتناول وجبة واحدة يوميًا، أو نختار فترة زمنية قصيرة لتناول الطعام على مدار اليوم.

ولا ينصح خبراء التغذية باتباع نظام الوجبة الوادة يوميًا، بل من الممكن دمجه مع أنظمة أخرى مثل الصيام المتقطع لبضع أيام من الأسبوع وليس يوميًا اعتمادًا على قدرتك.

هل هذا النظام الغذائي آمن وصحي؟

وفقًا لهذا النظام، قد يكون من الصعب وغير المريح تناول ما يكفي من الطعام ليوم كامل دفعة واحدة أو فى وجبة واحدة، قد يؤثر ذلك على المعدة التى تستقبل الطعام دفعة واحدة، وهذا يؤثر بدوره على الهضم ما يترتب عليه الشعور بمشاكل مثل الانتفاخ.

كما يمكن أن تخرج مستويات الجوع عن نطاق السيطرة في فترة التوقف عن تناول الطعام، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام والرغبة الشديدة في تناول أطعمة غير صحية.

قد تشعر أيضًا بالتعب، بسبب عدم تكافؤ إمدادات الطاقة وتشعر بالرعشة والضعف والانفعال وصعوبة التركيز.

قد يحدث نقص في العناصر الغذائية إذا تم اتباع هذا النظام الغذائي بشكل غير مناسب لفترات أطول، قد يبدأ الجسم بفقدان كتلة العضلات والتناغم العام، وقد يؤثر ذلك سلبًا على الجينات التي تساعد في تنظيم ساعة الجسم ودورة النوم والاستيقاظ والتمثيل الغذائي.

ويشير التقرير إلى أن هذا النظام يبدو غير صحيًا لأن التقييد الشديد للسعرات الحرارية له تأثير ضار على تناول العناصر الغذائية وسيؤدي إلى سوء التغذية، كما ستتأثر صحة الأمعاء أيضًا.