كيف تساعد شخصًا يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة؟

كتب – حسام الشقويرى

ليس من السهل التعايش مع اضطراب ما بعد الصدمة ويمكن أن يؤثر سلبًا على العلاقات والحياة الأسرية، وقد تتأذى بسبب بعد من تحب وتقلب مزاجه أو تجد صعوبة في فهم سلوكه ويمكن أن تؤدي أعراض اضطراب ما بعد الصدمة إلى فقدان الوظيفة، وتعاطي المخدرات، وغيرها من المشاكل التي تؤثر على جميع أفراد الأسرة، وفقًا لما نشره موقع helpguide.

ومن المهم أن تتذكر أن الشخص المصاب باضطراب ما بعد الصدمة قد لا يكون لديه دائمًا سيطرة على سلوكه، ويشعر باستمرار بالضعف وعدم الأمان، أو يضطر إلى عيش التجربة المؤلمة مرارًا وتكرارًا، يمكن أن يؤدي هذا إلى الغضب والتهيج والاكتئاب وانعدام الثقة، وإليك عدة نصائح لمساعدة شخص يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة

1: تقديم الدعم الاجتماعي

من الشائع أن ينسحب الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة من العائلة والأصدقاء. قد يشعرون بالخجل، أو لا يريدون تحميل الآخرين عبئًا، أو يعتقدون أن الآخرين لن يفهموا ما يمرون به. في حين أنه من المهم احترام حدود من تحب، فإن راحتك ودعمك يمكن أن يساعدهم في التغلب على مشاعر العجز والحزن واليأس. و يرى الخبراء أن الدعم المباشر من الآخرين هو العامل الأكثر أهمية في التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة.

2: كن مستمعًا جيدًا

على الرغم من أنه لا يجب عليك دفع الشخص المصاب باضطراب ما بعد الصدمة إلى التحدث، إلا أنه إذا اختار المشاركة، فحاول الاستماع دون توقعات أو أحكام. أوضح أنك مهتم وأنك مهتم، لكن لا تقلق بشأن تقديم النصائح. إن الاستماع بانتباه هو ما يفيد من تحب، وليس ما تقوله.

3: إعادة بناء الثقة والسلامة

تغير الصدمة الطريقة التي يرى بها الشخص العالم، مما يجعله يبدو وكأنه مكان خطير ومخيف على الدوام. كما أنه يضر بقدرة الناس على الثقة بالآخرين وأنفسهم. إذا كانت هناك طريقة يمكنك من خلالها إعادة بناء شعور من تحب بالأمان، فسوف تساهم في تعافيهم.

4: تجنب المحفزات وإدارتها

المحفز هو أي شيء - شخص أو مكان أو شيء أو موقف - يذكر الشخص العزيز عليك بالصدمة ويؤدي إلى ظهور أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، مثل الفلاش باك.

5: تعامل مع التقلبات والغضب

يعيش الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة في حالة مستمرة من الإجهاد الجسدي والعاطفي. نظرًا لأنهم عادة ما يعانون من مشاكل في النوم ، فهذا يعني أنهم مرهقون باستمرار، وعلى حافة الهاوية، ومتوترون جسديًا - مما يزيد من احتمال المبالغة في رد فعلهم تجاه الضغوطات اليومية، ولذلك حاول بذل قصارى جهدك للحفاظ على الهدوء، و سيؤدي هذا إلى إبلاغ من تحب أنك "آمن"، ويمنع تفاقم الموقف.

6: دعم العلاج

على الرغم من أهمية حبك ودعمك، إلا أنه ليس كافيًا دائمًا. ويحتاج العديد من الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات نفسية إلى علاج متخصص لاضطراب ما بعد الصدمة