كيف يؤثر اضطراب ما بعد الصدمة على النوم؟ 6 نصائح للعلاج

اضطراب ما بعد الصدمة ومشاكل النوم

ي اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) يحدث نتيجة لمواقف مأساوية قد يتعرض لها البعض، وكشف باحثون في كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك وفقا لموقع "only my health، أن 70-91% من المرضى الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة يجدون صعوبة في النوم أو الاستمرار في النوم، اعتمادًا على شدة اضطراب ما بعد الصدمة لديهم وتعرضهم للاعتداء الجسدي.

اضطراب ما بعد الصدمة هو حالة صحية عقلية ناجمة عن التعرض لأحداث مؤلمة، و يمكن أن يؤدي اضطراب ما بعد الصدمة إلى الكوابيس، والمشي المتكرر أثناء النوم، وقلة النوم، وفي النهاية سوء نوعية النوم.

تأثير اضطراب ما بعد الصدمة على جودة النوم

​الكوابيس وذكريات الماضي

فرط اليقظة

النوم المتقطع

اضطرابات المزاج والنوم

إدارة مشاكل النوم المرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة

​ يمكن إدارة مشكلات نمط الحياة المرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة من خلال نهج استباقي:

أحد الأعراض المميزة لاضطراب ما بعد الصدمة هو تجربة كوابيس حية وذكريات الماضي المتعلقة بالحدث الصادم، يمكن لهذه التجارب المؤلمة أن تعطل دورة النوم، مما يسبب الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل.يمكن أن يؤدي اضطراب ما بعد الصدمة إلى حالة من فرط اليقظة، حيث يكون الأفراد في حالة تأهب قصوى دائمًا، ويرغبون في أن يكونوا مسيطرين في جميع الأوقات، حالة اليقظة المتزايدة هذه تجعل من الصعب عليهم الاسترخاء والنوم مما يسبب الأرق.يمكن أن يؤدي الجمع بين الكوابيس وذكريات الماضي وفرط اليقظة إلى نوم متقطع، حتى لو تمكن الأفراد الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة من النوم، فقد يستيقظون بشكل متكرر طوال الليل، ويمنعهم هذا الاضطراب المستمر من تجربة المراحل العميقة من النوم، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب أثناء النهار.يرتبط اضطراب ما بعد الصدمة ارتباطا وثيقا باضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق، هذه الظروف يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل النوم.

ـ أولاً، علينا أن نعالج نوع اضطراب ما بعد الصدمة الذي يعاني منه شخص ما، يمكن أن يكون اضطراب ما بعد الصدمة حادًا ناجمًا عن أحداث مأساوية خفيفة، أو مزمنًا، والذي يحدث عادةً بعد أحداث متطرفة مثل العنف المنزلي أو إساءة معاملة الوالدين أو التنمر الشديد.

ـ بمجرد اكتشاف السبب، يمكن استكشاف العلاجات وفقًا لذلك، ومن ثم فإن إيجاد أفضل طريقة للتعامل مع اضطراب ما بعد الصدمة وتأثيره على النوم وهي استشارة أخصائي الصحة العقلية.

ـ التدخلات العلاجية: يمكن أن يكون العلاج النفسي، وخاصة العلاج السلوكي المعرفي للأرق (CBT-I)، مفيدًا في معالجة اضطرابات النوم الناجمة عن اضطراب ما بعد الصدمة.