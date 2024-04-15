قطع مياه الشرب 8 ساعات ببعض قرى الفيوم غدا.. التفاصيل

الفيوم - رباب الجالى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن قطع مياه الشرب، لمدة 8 ساعات، من العاشرة صباح غد الثلاثاء وحتى السادسة مساءً، بسبب أعمال تركيبات برافع مياه قصر الجبالي بمركز يوسف الصديق، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضحت، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، أن المناطق المتأثرة بقطع المياه، هي مركز يوسف الصديق بالكامل، ما عدا قرى كحك، والنزلة، والحامولي، وضعف الضغوط بقرى طبهار، وأبو دنقاش بمركز أبشواي، وقرية دسيا، وعزبة عاشور، بمركز الفيوم.

وناشدت الشركة، المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، بالمناطق المذكورة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.