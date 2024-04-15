اليوم السابع
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قطارات السكة الحديد تعود لطبيعتها بعد انتهاء إجازة العيد

الإثنين، 15 أبريل 2024 09:51 ص
قطارات السكة الحديد تعود لطبيعتها بعد انتهاء إجازة العيد قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عودة مواعيد القطارات إلى مواعيدها الأصلية طبقا لجداول التشغيل اليومية والتى تم تعديلها في بداية شهر رمضان المعظم 2024 .

وكانت هيئة السكة الحديد فى بداية شهر رمضان المعظم، قد أجريت بعض التعديلات على بعض القطارات بخطوط الوجهين البحري والقبلي لتتناسب مع موعد الإفطار بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أنه تم توفير أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات، سواء من الهاتف المحمول، أو من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية.

 







السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

مواعيد القطارات



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