اليوم السابع
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ضربها بـ"الشلوط".. بائعة خضار تقتل مسجل جنائي في الطالبية

الإثنين، 15 أبريل 2024 11:46 ص
ضربها بـ"الشلوط".. بائعة خضار تقتل مسجل جنائي في الطالبية حبس_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعنى نافذ بالصدر .

بالفحص وسؤال (صديقه) قرر أنه حال تواجده والمتوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم حدثت بين المتوفـى و (بائعة خضار ، لها معلومات جنائية) مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب أولوية إستقلال مركبة "توك توك" تعدى خلالها المجنى عليه عليها بالضرب بقدمه فقامت المتهمة بإحضار سكين فأحدثت إصابته التى أودت بحياته .


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وأرشدت عن السلاح المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة لذات السبب.







السرعة الزائدة

ضبط مخدرات

تهريب عملات

عملات أجنبية

الخدمات الشرطية

حملات أمنية

ضبط متهمين

عنف

التصدي للجرائم

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