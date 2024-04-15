ضبط عامل لطعنه شابا بسلاح أبيض بسبب المزاح فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض علي عامل بعد طعنه شاب بسكين كان بحوزته، وذلك بقرية كفر الأبحر مركز نبروه محافظة الدقهلية، على إثر مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بسبب المزاح، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى الطوارئ الجامعى، بوصول المدعو "أحمد.ع.غ.ا"، 18 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي التجاري ومقيم قرية كفر الأبحردائرة المركز مصاب بجرحين طعنيين نافذين بالظهر واسترواح هوائي بالرئة اليسرى "ادعاء تعدي – ولا يمكن استجوابه".

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه، وبسؤال شقيقه "محمد" 22 عاما، عامل ومقيم بذات القرية اتهم المدعو "سليمان.ا.ا.ع"، 18 عاما، عامل ومقيم بذات القرية بالتعدي على شقيقه بالضرب بآلة حادة سكين بحوزته وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة بسبب المزاح.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتخلصه من الآداة المستخدمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.