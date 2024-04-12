اليوم السابع
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عامل سابق بشركة وراء قتل خفير خصوصى فى الدقهلية

الجمعة، 12 أبريل 2024 11:32 ص
عامل سابق بشركة وراء قتل خفير خصوصى فى الدقهلية حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبال (خفير بإحدى الشركات "مُصاب بجروح قطعية") ووفاته متآثراً بإصابته.

بالإنتقال وبسؤال (شريك بالشركة محل عمل المتوفى) قرر أنه تم العثور على المتوفى مُلقى أرضاً بغرفته بالشركة ، ووجود كسر بباب مكتب الحسابات وإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل المكتب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتبكى الواقعة (سائق مركبة "توك توك" ، حداد - مقيمان بدائرة المركز).. وأقرا بقيامهما بالإتفاق فيما بينهما على إرتكاب الواقعة مستغلان سابقة عمل أحدهما بذات الشركة فقاما بالدلوف للشركة عن طريق تسلق السور ، وتعديا على المجنى عليه بماسورة حديدية كانت بحوزة أحدهما فأحدث إصابته التى أودت بحياته وسرقة المبلغ المالى.

تم ضبط الآداة المستخدمة فـى الواقعة.. وأرشدا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية.

 







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