ضبط سائق استولى على 50 ألف جنيه من سائقين بسوهاج بزعم تسفيرهما للخارج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج من ضبط سائق لقيامه بالنصب على سائقين يقيمان بدائرة مركز سوهاج والاستيلاء منهم على مبلغ 50 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 300 ألف جنيه بزعم قدرته على تسفيرهما لدولة الكويت للعمل.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو حسام ا ا ع 39 سنة سائق " وآخر "يقيمان دائرة مركز سوهاج بتضررهما من المدعو ماهر ع س ح 31 سنة سائق ويقيم دائرة مركز سوهاج لقيامه بالنصب عليهما.

وذلك من خلال تلقي مبالغ مالية منهما بلغت جملتها " 50.000 " خمسون ألف جنيه كمقدم لمبلغ " 300.000 " ثلاثمائة ألف جنيه بزعم مقدرته علي تسفيرهما لدولة الكويت للعمل هناك إلا أنه لم يفِ بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولي عليها.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.