ضبط حشيش وهيروين في حملات أمنية مكبرة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين)، بحوزة (3 متهمين).

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (2) قضية إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (3,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 6 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").