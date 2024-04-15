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ضبط حشيش وهيروين في حملات أمنية مكبرة خلال 24 ساعة

الإثنين، 15 أبريل 2024 11:52 ص
ضبط حشيش وهيروين في حملات أمنية مكبرة خلال 24 ساعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين)، بحوزة (3 متهمين).

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (2) قضية إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (3,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 6 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").







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