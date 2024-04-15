ضبط تجار مخدرات غسلوا 40 مليون جنيه فى العقارات

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات).



قدرت تلك الممتلكات بـ(40 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.