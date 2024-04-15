صرح استراتيجي لأهداف التنمية المستدامة..مركز التميز للتحول الطاقى 7 X معلومات

كتبت مروة الغول

يعد مركز التميز للتحول الطاقي التابع لقطاع البترول أول كيان استراتيجي متخصص لخدمة قطاع البترول والقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة في مصر والقارة الأفريقية في تعزيز التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون وهو ما يعد أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية قطاع البترول لتحقيق خفض الانبعاثات والتحول الطاقي.

1-المركز هو صرح بترولي استراتيجي يعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

2- يشمل نطاق خدماته تقديم برامج تدريبية نظرية وعملية وعقد ورش العمل ودورات توعية بالتحول الطاقي.

3- بالإضافة إلى تنفيذ دراسات ومراجعات فنية لتحسين كفاءة الطاقة وبناء نظم إدارة الطاقة وفقاً للمواصفات القياسية.

4-إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإعداد المواصفات القياسية في مجال تحسين كفاءة الطاقة وتحليل استهلاك الطاقة.

5-تستهدف برامج المركز التدريبية تأهيل الكوادر الفنية فى مجالات التحول الطاقى وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال برامج متخصصة حول أحدث التقنيات وبرامج المحاكاة والواقع الافتراضى بالإضافة إلى التدريب العملى على نماذج للمعدات المستخدمة فى الصناعة .

6- المشاركة في حملات القياس الخاصة بانبعاثات الغازات الدفيئة.

7- خدمات المركز تمتد لتشمل تنفيذ دراسات معنية بالتحول الطاقى وتأهيل الشركات للحصول على شهادات الأيزو 50001 الخاصة بأنظمة إدارة الطاقة وتقييم أداء الأعمال للشركات من حيث معدلات استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، والذي يتم طبقاً لأحدث المعايير والتقنيات العالمية وأعمال البحث والتطوير في مجالات وتكنولوجيات التحول الطاقى.



