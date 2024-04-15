شاهد باب وهمى أثرى فرعونى بمتحف آثار الغردقة عليه نقش غائر بالهيروغليفية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم متحف آثار مدينة الغردقة، عدد كبير من القطع الأثرية التى ترجع الى العصور المختلفة بداية من العصر الفرعونى المتأخر حتي العصر الحديث، ويت معرض القطع الأثرية بداخلة داخل فتارين بنظام الغرض الموضوعى .

ويعتبر العدد الأكبر من القطع الأثرية داخل المتحف يرجع للعصر الفرعونى حيث كان المصرى القديم بارعا" فى جميع الفنون بأشكالها المختلفه كفن الرسم وفن النحت وفن العماره وبرع فى إستخدام الآلوان وتنسيقها معا" وإستخلاص الآلوان من العناصر الطبيعيه الموجوده فى البيئه المحيطه .

ويعرض اليوم السابع أحد القطع النادرة داخل متحف الغردقة وهى قطعة اثرية تشهد على إبداع الفنان المصرى فى تلك المجالات، وهي عبارة عن باب وهمى ، عليه كتابات بالهيروغليفي بالنقش الغائر، يظهر فيها صاحب المقبره جالسا وممسكا" بيده شىء ما والأخرى ممتده على مائدة قرابين أمامه، وهي من القطع المنقوشة على حجر جيرى.

يذكر أن متحف الغردقة افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي فى نهاية فبراير من عام 2020 متحف الغردقة، وتحديدا يوم 29 فبراير 2020، وهو اول متحف تأسسه وزارة السياحة والآثار بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتبلغ المساحة الاجمالية للمتحف 22 الف و500 متر ، تضم المنطقة التجارية 12 الف متر، وتبلغ منطقة العرض المتخفى 1800 متر على دورين .