شاهد.. أهم القطع الأثرية بمتحف آثار الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم متحف آثار مدينة الغردقة قرابة 1500 قطعة أثرية من عدة عصور مختلفة بداية من العصر الفرعونى المتأخر وصولاً للعصر الحديث، كما أن هو أول متحف بنى بنظام الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

يقام المتحف علي مساحة 10 آلاف متر مربع ، تم تخصيص 3 آلاف متر مربع منها لصالة العرض المتحفي ، والتي تشمل العديد من القطع الأثرية المتنوعة من بينها الفرعونية ، الرومانية، القبطية والاسلامية اهمها مجموعة الملك توت عنخ آمون ، تمثال الملكة ميريت امون، لوحة الأميرة فاطمة اسماعيل ، 24 قطعة من حطام السفينة الغارقة بالقرب من جزيرة سعدانة بالغردقة، صندوق التوراة، بالإضافة الي بعض القطع الملكية من أسرة محمد علي .

يذكر أن المتحف يفتح أبوابه يوميا لاستقبال الزوار أثناء شهر رمضان الكريم علي فترتين الفترة الصباحية من 10 صباحاً إلى 2 مساء، والفترة المسائية من 8 مساء إلى 11 مساء مع العلم أنه يتم غلق شباك التذاكر بساعة قبل مواعيد انتهاء الزيارة.



إحدى القطع الأثرية بمتحف الغردقة



إحدى صالات العرض المتحفى



الآلات الصيد الفرعونية قديما



بوحة زيتية للأمير فاطمة ابنة الخديو إسماعيل



تمثال الكاتب داخل المتحف



تمثال فرعوني



تمثال فرعوني بمتحف الغردقة



جدارية القرابين بالمتحف



رأس لأحد ملوك الفراعنة داخل متحف الغردقة



صالة عرض متحف بالمتحف



قطع أثرية داحل المتحف



قطع اثرية



مجوهرات ملكية



