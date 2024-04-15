شالله يا سيد يا بدوي.. زحام على أشهر ساحة فى طنطا بالغربية.. فيديو وصور

الغربية محمد طارق

تعد ساحة مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، أهم أهم الأماكن الأثرية والمزارات الدينية داخل مراكز ومدن المحافظة، والتي يقبل علي زيارتها جميع المواطنين من المحافظات المختلفة، لزيارة المسجد والضريح والجلوس بالساحة الخارجية.



رصد "اليوم السابع" خلال جولته بمدينة طنطا، إقبال الأسر بساحة المسجد والتقاط الصور التذكارية والاستماع بالاجواء الروحانية، خاصة بعد أعمال التطوير التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي، حيث تم تطوير الممشي السياحي وواجهات المحال التجارية علي الطراز الإسلامي الفريد.



وقال محمد الزيني أحد أهالي المنطقة، أن من أشهر المناطق داخل المحافظة، والتي تشهد زحام طوال العام خاصة في شهر أكتوبر شهر مولد السيد البدوي، والذي يأتي إلي المدينة الزوار من جميع المحافظات والدول العربية، ويقضون أسبوعا كاملاً داخل المدينة مما ينعش حركة البيع والشراء، موضحاً أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بالاماكن الأثرية الإسلامية، حيث تم تطوير المنطقة بالكامل.

يذكر أن المنطقة شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال العام الماضي، وتضمنت أعمال تطوير المنطقة (تجديد الأرصفة بالانترلوك ، إنشاء ممشى ذو طابع إسلامي ، رصف شارع السكة الجديدة بالبازلت بطول 300 م وعرض 28 م، رصف شارع داير السيد البدوي بالبازلت ، توحيد واجهات المحال ودهان واجهات المباني) .

ويهدف المشروع في المقام الأول إلى إعادة المظهر الجمالي ذو الطابع الإسلامي للمنطقة ضمن خطة الارتقاء بالمناطق الأثرية ، إلى جانب إدراج المحافظة على الخريطة السياحية الدينية



الأهالي يفترشون الساحة الخارجية المسجد



الممشي السياحي بالمنطقة