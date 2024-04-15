زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يضرب بابوا نيو غينيا

وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين، بابوا نيو غينيا، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية القوية.

وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن الزلزال وقع على بعد 110 كيلومترات جنوب شرق مدينة "كيمبي" عاصمة مقاطعة "ويست نيو بريتان" وعلى عمق 68 كيلومترا في حوالي الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد.

ولم تصدر تحذيرات من احتمالية حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية القوية.