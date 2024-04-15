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زراعة بورسعيد: توريد 25 طنا من محصول القمح إلى الصوامع والشون

الإثنين، 15 أبريل 2024 09:54 م
زراعة بورسعيد: توريد 25 طنا من محصول القمح إلى الصوامع والشون توريد قمح - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أكد الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بورسعيد، بدء عمليات توريد القمح إلى صوامع وشون المحافظة، وسط حالة من الفرحة بين المزارعين.

وأضاف "عزام" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم توريد 25 طنا في الساعات الأولى من عمليات التوريد التي بدأت عقب العودة من أجازة عيد الفطر مباشرة.

وأشار إلى أن المحافظة تقوم بزراعة 13161 فدانا بزيادة 3 آلاف فدان عن العام الماضي، موضحاً أن أراضي شرق القناة التي تقع في سهل الطينة والتي بها 5747 فدانا، ويتم توريد الإنتاج بصوامع القنطرة شرق.

وأوضح الدكتور حسني عطية، أن أراضي جنوب بورسعيد ضمت 7414 فدانا، ويتم توريد المحصول بمطحن شرق الدلتا الموجود في منطقة القابوطي بنطاق حي الضواحي.







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