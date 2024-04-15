رئيس جامعة بنها يفتتح دورة التخطيط الاستراتيجى لكليات ومعاهد التعليم العالى

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، دورة "التخطيط الاستراتيجي لكليات ومعاهد التعليم العالي"، والذى ينظمها مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويشمل على سلسلة من البرامج التدريبية ضمن حزمة المراجعة الخارجية.

وكشفت جامعة بنها، في بيان لها، أنه يقوم بالتدريب خلال الدورة كل من الدكتور طلعت ميز الأستاذ بكلية العلوم جامعة طنطا، والدكتورة نيفين سمير عميدة كلية التمريض بجامعة الأهرام الكندية، والدكتورة منى شديد الأستاذة بكلية الهندسة ببنها المدربين المعتمدين لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذه الدورات تهدف إلى رفع كفاءة وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال التخطيط الاستراتيجي، والتقويم الذاتي للبرامج التعليمية، وتوصيف البرامج والمقررات واستراتيجيات التدريس، والتعليم الفعال والمراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي، ونظم الامتحانات وتقويم الطلاب والتقويم الذاتي للجهاز الإداري.

من جانبه أكد الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، أن الحزمة التدريبية الأولى بدأت بتنفيذ دورة "التخطيط الاستراتيجي لكليات ومعاهد التعليم العالي"، اليوم الإثنين، وعلى مدار يومين ويشارك في حزمة الدورات التدريبية 25 من أعضاء هيئة التدريس وعدد من القيادات الأكاديمية بكليات الجامعة المختلفة.



المشاركين بالدورة التدريبية



جانب من الدورة