جامعة بنها تحصل على تمويل مشروعين للتخرج للطلاب من صندوق رعاية المبتكرين

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، فوز فريقين من طلاب السنوات النهائية من كليتى الهندسة ببنها وشبرا بتمويل لمشروعات التخرج من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى ضمن مسابقة مشروعات التخرج لدعم ريادة الاعمال.

وأشار، إلى أن ذلك يأتى فى إطار تطبيق الجامعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى والتى يتضمن أحد محاورها تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بتمويل 100 ألف جنيه للمشروع الواحد.

وقال الدكتور السيد على عميد كلية هندسة بنها، أن مشروع فريق طلاب الكلية يهدف إلى بناء هيكل روبوتى ذكى لتأهيل مرضى الشلل النصفى ومساعدتهم على المشى باستخدام تقنيات متقدمه فى مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعى.

من جانبه أضاف الدكتور أيمن الشهابى عميد كلية هندسة شبرا، أن المشروع المقدم من الفريق الطلابى بالكلية يهدف إلى التخفيف من التحديات التى تواجهها المركبات الطارئة كالإسعاف والمطافى والنجدة وخدمات الطوارئ وغيرها أثناء حركة المرور الكثيفة بالمدن المزدحمة وضمان أولوية المرور لهذه المركبات مما يضمن وصولها السريع والأمن لوجهتها مما يساعد على إنقاذ الأرواح والممتلكات بسرعة وذلك باستخدام تقنيه الاتصال V2X، حيث يقوم النظام بتحليل حركة المرور الفعلية فى المدينة ويحدد الطريق الأمثل للمركبة الطارئة بما يضمن لها رحلة سريعة وآمنة.

وجاء الفريق الأول كالتالى: تم تنفيذ المشروع تحت إشراف الدكتور نادر عبد الوهاب أحمد منصور الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها، والمهندسة نادين محمد الحداد معيدة بقسم الهندسة الميكانيكية، ويقوم بتنفيذ المشروع الطلاب الأتى أسماؤهم: مصطفى أشرف جودة، ومحمود مرسى عبد الله، ومحمود هشام محمود عفيفى، ومحمود صبرى عزيز، ومصطفى السيد محمد الليثى، ومصطفى سليمان عبد ربه، ومحمود عاطف أحمد عوض.

بينما جاء الفريق الثانى تحت إشراف: الدكتورة لمياء الرفاعى، والدكتور مى سلامة، وطلاب برنامج الاتصالات والحاسبات بنظام الساعات المعتمدة وهم إيرينى مدحت عزت، وسندس جمال الدين رشاد، وخلود منتصر عبدالنبى، وسلمى هانى جودة، وعمر صابر عبد العليم.