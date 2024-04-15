جيروزاليم بوست: خلافات بين ساسة إسرائيل بخصوص الرد على الهجوم الإيرانى

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سلطت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية الضوء على وجود خلافات بين الساسة الإسرائيليين بخصوص الرد على الهجوم الذى شنته إيران على إسرائيل الليلة الماضية، وسط تأكيد وزير الدفاع السابق بينى جانتس والعضو فى (كابينيت الحرب) على أن "الحدث لم ينته".



ونسبت الصحيفة إلى جانتس قوله، إن إسرائيل لن ترد على الفور بهجوم ضد، وخاصة الآن.



من جانبه، وصف وزير الأمن القومى اليميني، إيتمار بن غفير، فى تغريدة له على موقع (إكس)، تصريحات جانتس بأن بها شعارات جوفاء.



بدوره، قال عضو الكنيست اليمينى جدعون ساعر، على موقع (إكس): "إسرائيل لا تحتاج إلى التسرع فى ردها وتعطيل الأولويات التى حددتها لنفسها".



من جهته، قال زعيم المعارضة ورئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد، إنه "يجب على إسرائيل أن تتحرك لإعادة 133 أسيرا من قطاع غزة، فى أقرب وقت ممكن".



وقالت زعيمة حزب العمل المُعارض، ميراف ميخائيلي، إن إسرائيل يجب أن تتوصل إلى اتفاق مع حماس لإعادة الأسرى الـ 133.



وتابعت: " لقد أثبتت الليلة الماضية أيضا مرة أخرى مدى أهمية التحالف الاستراتيجى مع الولايات المتحدة .. والآن نفس الأشخاص الذين حرضوا ضد الولايات المتحدة وضد المؤسسة الأمنية هم الذين يحاولون القول إن الوقت قد حان لـهجوم حاسم، دون أن يدركوا أنه لا يوجد شيء اسمه إسرائيل وحدها فى مواجهة هذه التهديدات".



وأضافت: "لا تدعوهم يختبئون وراء الكلمات العدوانية ويقودوننا إلى حرب إقليمية رهيبة لا نهاية لها.. مثل هذه الحرب تهدف إلى خدمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وليس إسرائيل... والآن هو الوقت المناسب لاتفاق إقليمى يوقف الحرب ويعيد الأسرى من غزة".