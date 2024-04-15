تعرف على مواعيد المترو والقطار الكهربائى بعد انتهاء الإجازة

كتب ـ سيد الخلفاوى

عادت مواعيد التشغيل اليومى لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT لطبيعتها بداية من صباح اليوم الإثنين، وذلك كالتالي:-

أولا : الخطان الأول والثاني :-

يشمل جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني عدد رحلات تقدر بـ1090 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و602 رحلة بالخط الثاني.

وتبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 ص ومواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:15 م، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:30 م، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 11:40 م، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:00 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 11:00 م، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 11:00 م، كما أنه يتم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور .

ثانيا: الخط الثالث :-

قيام أول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 6:15 صباحًا

قيام أول قطار من روض الفرج في تمام الساعة 6:15 صباحًا

قيام آخر قطار من عدلي في تمام الساعة 22:32 مساءً

قيام آخر قطار من روض الفرج في تمام الساعة 23:00 مساءً

آخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 23:15 مساءا

آخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 23:15 صباحا

وسيكون إجمالي عدد الرحلات 347 رحلة.

ثالثا: القطار الكهربائي الخفيف LRT:

قيام أول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا

قيام أول قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا

قيام آخر قطار من عدلي في تمام الساعة منصور 11:30 مساءً

قيام آخر قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:05 مساءً

وسيكون إجمالي عدد الرحلات 143 رحلة.