اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2024 02:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على تطورات الأعمال بمتحف مراكب الملك خوفو بالمتحف المصري الكبير

الإثنين، 15 أبريل 2024 02:00 ص
تعرف على تطورات الأعمال بمتحف مراكب الملك خوفو بالمتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يضم المتحف المصري الكبير متحف مراكب الملك خوفو، والتي يجري فيها العمل على تأهيل المركب الأولى للعرض المتحفي من خلال أعمال الترميم المبدئي والتنظيف الميكانيكي والكيميائي والتعقيم، بالإضافة إلى البدء في أعمال مشروع ترميم المركب الثانية بالتعاون مع الجانب الياباني.

وتجري أعمال التجميع المبدئي لجسم المركب والمقصورة الرئيسية الخاصة بالملك وصولاً إلى الشكل النهائي للمركب والتي تتماثل إلى حد كبير مع المركب الأولي من حيث الطول والعرض، مع الاختلاف في عدد المجاديف فالمركب التانية بها 52 مجداف بالحجم الطبيعي و8 مجاديف للتوجيه، أما المركب الأولى فبها 12 مجداف للتوجيه فقط.

وجار العمل بشكل منتظم لتجميع المركب الثانية والتي سيتم ترميمها وإعادة تركيبها أثناء عرضها داخل المبني في تجربة سياحية فريدة يستطيع الزائر مشاهدتها خلالها زيارته لمتحف مراكب خوفو.

 







المتحف المصري الكبير

مراكب الملك خوفو

المتحف الكبير

المتحف المصري




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة