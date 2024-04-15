تجهيز 13 صومعة وشونة بسعة تخزينية 135 ألف طن استعدادا لموسم القمح بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة ببدء الموسم الزراعي لحصاد وتوريد محصول القمح 2024 بمختلف قرى ومراكز المحافظة، كونه محصولاً استراتيجياً هاماً، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد التام وجاهزية الصوامع والشون والهناجر لموسم التوريد ومراعاتها لكل الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين، فضلا عن المتابعات الميدانية لعمليات توريد الأقماح للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارعين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، أن إجمالى مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 13 موقعا ما بين صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن 135 ألف طن تتنوع ما بين 8 شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع، و3 صوامع تابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، و2 صومعة تابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وأضاف المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة إلى أن إجمالى المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام بلغت 99 ألفا و967 فدانا و20 قيراطا بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه تم الربط المقارن بين المساحات التى تم حصادها ودراسها وبين كمية التوريد، لافتا إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإحكام السيطرة على عمليات التوريد والمرور الميداني والمستمر وتكثيف حملات توعية المزارعين "ائتمان – إصلاح زراعي" بالمزايا والإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الدولة لتشجيعهم وتحفيزهم على التوريد.

وشدد محافظ المنوفية على المتابعة الدورية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة على مستوى المحافظة، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

جدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت بدء موسم توريد القمح المحلي رسميا في كل النقاط والمراكز التسويقية لاستقبال الأقماح المحلية من الموردين والمزارعين اعتبارا من اليوم الإثنين، الموافق 15 أبريل 2024، وسيتم توريد القمح درجة نقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيه للإردب، على أن يتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 24 ساعة من التوريد.