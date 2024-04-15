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تجديد حبس المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة بالزيتون

الإثنين، 15 أبريل 2024 02:43 م
تجديد حبس المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة بالزيتون حبس متهم- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة 15 يوما على ذمة التحقيق، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، وإنهاء حياة المجني عليه خلال مشاجرة نشبت بينهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتسببين في مقتل طالب جامعي بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.

وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول المتوفى ونجلى خالته، طرف ثان عاطل واثنين من أصدقائه، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثانى وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

 







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