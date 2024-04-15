تأجيل محاكمة المتهمة بقتل شخص فى شبرا الخيمة لجلسة 12 يونيو المقبل

القليوبية - إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وكيل النيابة كريم كليمون، وأمانة السر هانى خطاب، تأجيل محاكمة المتهمة بقتل شخص إثر إلقاء زجاجة عليه إثر تدخله لفض مشاجرة بين المتهمة وزوجها، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، لجلسة 12 يونيو لسماع شهود الإثبات.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24107 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 3384 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمة "أية.م.ع.م"، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، القليوبية، لأنها في يوم 14 / 6 / 2023، تعدت بالضرب علي المجني عليه السيد أحمد مصطفي عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأن قامت بإلقاء قطعة زجاجية صوبه استقرت برأسه ألقت عبئاً جسيماً علي المجني عليه المعتل قلبياً مفضية لموته على النحو الذي أورت عنه شهادة تجربة الصفة التشريحية، مع علم المتهمة المسبق بحالته المرضية دون أن تنتوي قتله، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة أحرزت أداة "قطعة زجاجية"، مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مهني.

وأكدت تحريات النقيب عادل منصور معاون أول قسم أول شبرا الخيمة، حدوث مشاجرة بين المتهمة وزوجها إثر خلافات بينهما تدخل على إثرها المجني عليه وشخص آخر لفضها فقامت المتهمة بإلقاء قطعة زجاجية أدت إلى إحداث إصابة المجني عليه ووفاته متأثراً بإصابته.