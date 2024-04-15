بولندا والفلبين ونيوزيلندا تطالب إيران وحلفاءها بممارسة ضبط النفس

عواصم عالمية (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية البولندية الهجوم الذى شنته إيران على إسرائيل ودعت إيران وحلفاءها لممارسة ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية على الفور.

ونقل راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين، عن وزارة الخارجية البولندية قولها في بيان صادر عنها، إن بولندا تدين بأشد العبارات الهجمات التي شنتها إيران على إسرائيل .. ونحث إيران وحلفاءها على ممارسة ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية على الفور.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك إن الوضع في الشرق الأوسط لا يشكل حاليا تهديدا مباشرا لبولندا إلا أنه حذر في الوقت ذاته من أن العالم على حافة الهاوية على حد وصفه.

وأكد تاسك أنه يجب أن تكون الدولة البولندية قوية بجيش جيد الإعداد ومكانة دولية مستقرة، وذلك في منشور له على منصة إكس تويتر سابقا.

ومن جانبها، أعربت الفلبين عن قلقها البالغ إزاء التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران، وذلك في أعقاب الهجمات التي نفذتها إيران مؤخرا بصواريخ وطائرات مسيرة ضد إسرائيل.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية اليوم عن وزارة الخارجية الفلبينية قولها "إننا نحث جميع الأطراف على الامتناع عن تصعيد الوضع والعمل على إيجاد حل سلمي للصراع بينهم".

وبدوره، أدان رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون ووزير الخارجية ونستون بيترز الضربات الإيرانية ضد إسرائيل ووصفاها بـ الصادمة وغير القانونية.

وقال لوكسون قلقون للغاية من أن سوء التقدير من أي جانب يمكن أن يكون كارثيا، كما حث جميع الأطراف على وقف التصعيد.

وأضاف بيترز أن هذه الضربات غير المسبوقة على إسرائيل تضيف فقط للبيئة العالمية غير المستقرة بالفعل.