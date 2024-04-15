بوريل يحذر من تحول الهجوم الإيراني الإسرائيلي إلى صراع إقليمي

كتبت:هناء أبو العز

حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن الهجوم الإيراني على إسرائيل يجب ألا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى صراع إقليمي ونسيان الأزمة الإنسانية الكبيرة التي تضرب اليوم الفلسطينيين في غزة .

وأكد بوريل - في مقابلة مع قناة (أنتينا 3) الإسبانية - أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع لا يدخران جهدا لإقناع إسرائيل بعدم الرد على الهجوم الإيراني لتجنب صراع إقليمي غير مسبوق في الشرق الأوسط .

وشدد على أنه يجب على الغرب تجنب التصعيد الإقليمي بأي ثمن، مشيرا إلى المجاعة المستعرة في غزة حيث يواجه آلاف الأطفال خطر الموت بسبب سوء التغذية، وفقًا للأمم المتحدة، في حين تم تشريد نحو 1.8 مليون من سكان غزة بعد تدمير منازلهم، ولا يعيشون إلا على المساعدات الإنسانية.

وأضاف: جهودنا يجب أن تركز على إنهاء الحرب في غزة ومساعدة من يدفعون ثمن الحرب، ولهذا السبب، لا يمكننا أن نسمح للحرب أن تمتد لتشمل لبنان وسوريا وإيران واليمن.