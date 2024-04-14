بوريل يدعو لعقد اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لوقف التصعيد بالشرق الأوسط

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دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، لعقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بعد غد الثلاثاء .

وقال بوريل في تغريدة له عبر موقع تواصل الاجتماعي إكس، في أعقاب الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل قمت بالدعوة إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد غد الثلاثاء.

وأضاف أن الهدف من الاجتماع هو المساهمة في وقف التصعيد وتحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط .

وأدان الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من اليوم بشدة الهجمات الإيرانية على إسرائيل، واصفا إياه بـ "غير المقبولة".

وأوضح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي هذا تصعيد غير مسبوق وتهديد خطير للأمن الإقليمي.