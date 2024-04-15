بـ 100 جنيه تقدر تستخرج كارت الفلاح الذكي بطريقة بسيطة.. اعرف التفاصيل

الغربية مصطفى عادل

يُعد كارت الفلاح الذكي من أهم المميزات التي قُدمت للمزارعين خلال الفترة الأخيرة، والتي تتمتع بعدة مميزات، اهمها سهولة حصول المزارعين على حصصهم من الاسمدة الزراعية كاملة، وربط جميع بيانات المزارع وحيازته الزراعية على الكارت، وكذلك يمكن استخدامه في التعامل مع البنوك، وتتكلف خدمة استخراج كارت الفلاح الذكي 100 جنيه تُسدد من خلال البنك الزراعي.

فمن خلال خطوات بسيطة يستطيع المزارع ممن لم يقم باستخراج الكارت الحصول عليه من خلال التالى:

_ يمكن لورثة المتوفي ممن ورثوا املاك زراعية عن ذويهم ويتقاسمون التركة، ولم يستخرجوا الكارت، التوجه للجمعية الزراعية التابعين لها بموجب ورقة القسمة وتسليم هذه الاوراق والمستندات اللازمة، والتوقيع في سجلات الجمعية.



_ يمكن لهؤلاء الورثة الحصول على كارت الفلاح الذكي فيما يخصه من حيازة حسب الاتفاق بينه وبين باقي الورثة

_ تتيح خدمة الكارت الذكي ميزة ن نقل الحيازة والملكية للمشترى الجديد بعد تقديم أوراق الملكية والحيازة الزراعية، ويتم نقل الحيازة له واستخراج كارت جديد باسمه يحق له من خلاله صرف الأسمدة للحيازة الخاصة به.



