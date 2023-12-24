زراعة الغربية: سلمنا 336 ألف كارت ذكي للفلاح.. وجارٍ طباعة 45 ألفا أخرى

الغربية مصطفى عادل

قال الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، إن هناك 336 ألف مزارع مستفيدون من كارت الفلاح الذكي على مستوى المحافظة، وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن هناك 45 ألف كارت ذكي جاري طباعتها من بينها 8 آلاف كارت مُجدد بعد انتهاء صلاحية الكارت القديم.

وأضاف أن المحافظة من المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية من حيث عدد المستفيدين من منظومة كارت الفلاح الذكي، مضيفا أن إجمالي عدد الحائزين بالمحافظة 450 ألف مزارع.

وناشد وكيل الوزارة المزارعين، ممن انتهت صلاحية الكارت الذكي الخاص بهم، سرعة تجديد الكارت القديم للاستفادة من الاسمدة وسرعة صرف حصص الاسمدة الخاصة بمحاصيلهم.

وأوضح الحالات التي يتم استبعادها من منظومة كارت الفلاح الذكي وهي المزارع صاحب الكارت بعد وفاته، والشخص المتعدي على الرقعة الزراعية، أو في حالة التصرف في المساحة الزراعية بالبيع.