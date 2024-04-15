انتظام الدراسة بمدارس الجيزة.. وتوجيهات بتسجيل الغياب الإلكترونى للطلاب

كتبت – مرام محمد

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الإثنين، انتظام الدراسة في يومها الأول بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشملت زيارة وكيل الوزارة، مدارس الجيزة الإعدادية بنات، وأبو الهول الإعدادية بنين، التابعتان لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وذلك بحضور عبد المقصود السعيد مدير عام الإدارة، ومدارس الجيل الجديد للتعليم الأساسي، وعلي مبارك الابتدائية، ووحدة برطس الابتدائية، التابعين لادارة أوسيم التعليمية، وذلك بحضور محمد يحيى مدير عام الإدارة.

وأثنى أشرف سلومة، على حسن التعاون والانضباط من هيئة التدريس والطلاب.

وخلال جولته التفقدية أكد "سلومة"، ضرورة الالتزام بالحضور اليومي للطلاب والتنبيه بعدم الغياب، واستمرار تفعيل تسجيل الغياب الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب الذين يتخطون نسبة الغياب المقررة، والانتهاء من الخريطة الزمنية المقررة للمناهج.

ووجه وكيل الوزارة بتفعيل حصص المشاهدة، ومتابعة قناة مدرستي، وعمل محاضرات لطلاب الصف الثالث الإعدادي، كذلك الاهتمام بنظافة العامة للمدارس ودورات المياه، مشددًا على ضرورة الإشراف العام وإشراف الأدوار، والاهتمام بتأمين دخول وخروج الطلاب.



انتظام الدراسة بمدارس الجيزة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر



انتظام الدراسة بمدارس الجيزة



انتظام الدراسة