المملكة المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شركات تمول حرب السودان

لندن (أ ش أ)

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على الشركات المرتبطة بتمويل الحرب فى السودان، مع مرور عام على اندلاع الصراع.

وقال وزيرالخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، لقد دمرت هذه الحرب التى لا معنى لها حياة الناس، بعد مرور عام على اندلاع القتال، مازلنا نشهد فظائع مروعة ضد المدنيين وقيودًا غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية وتجاهلًا تامًا لحياة المدنيين.

وكانت قد حذرت الأمم المتحدة رسميا من خطر المجاعة هذا العام، حيث يواجه 18 مليون شخص الجوع حاليا.

وتعهدت بريطانيا مارس الماضي، بتقديم حزمة دعم بقيمة 89 مليون جنيه إسترليني للسودان معظمها للمساعدات الإنسانية ويشمل ذلك تمويل اليونيسف التي ستوفر مساعدات غذائية طارئة ومنقذة للحياة لدعم الناس وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها في السودان.