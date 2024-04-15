المجلس قومى المرأة بكفر الشيخ: مشغل خياطة ومصنع سجاد بقرية حياة كريمة بمطوبس

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكدت الدكتورة أماني شاكر مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن المجلس يستعد لافتتاح مبنى المجمع الخدمي الخاصة بمشغل خياطة ومصنع نصف آلى للسجاد بقرية الدوايدة بقومسيون غرب، التابعة لمركز مطوبس، عقب الانتهاء من توصيل الكهرباء للمبنى وتركيب العداد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

يأتي ذلك في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" وبرعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع كفرالشيخ.



وأضافت شاكر، بالتعاون مع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كف الشيخ، تم تدريب 14 سيدة، بمصنع السجاد بكلية التاربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، ليكونوا نواة لتشغيل المصنع والمشغل، وسيتم تدريب المزيد من السيدات والفتياتبقومسيون غرب على التفصيل والخياطة وصناعة السجاد وذلك في اطار مشروعات المشاغل لاقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر التي يتبناها المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة اقتصاديا، واتاحة فرص عمل للسيدات، واعدادهن لسوق العمل.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تسعى جاهدة على دعم قرى حياة كريمة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باقامة كافة المشروعات الخدمية، ومنها النهوض بالعديد من المهن والصناعات، خاصة صناعة السجاد والكليم التي تميزت بها مدينتي فوه ومطوبس، وتوفير فرص عمل للسيدات والشباب.



ووجهت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على دعمه للمجلس القومي للمرأة في كافة انشطته وتخصيه للموقع، كما وجهت الشكر للدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على دعم فرع المجلس بكفر الشيخ، وتحمل رفع كفاءة الموقع، ليتم افتتاحه،وسيتم توفير كافة الاحتياحات لتشغيله.