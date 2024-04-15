اليوم السابع
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السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن فى العمرانية.. صور

الإثنين، 15 أبريل 2024 11:16 ص
السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن فى العمرانية.. صور حريق مخزن بالعمرانية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن في العمرانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار فى العمرانية، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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حريق مخزن

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

العمرانية



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